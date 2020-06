Mit einem aufwendigen Übungsprogramm bereiten sich die Ringer des AV 03 Speyer auf die Zeit vor, in der sie dem Slogan ihres Dachverbands wieder folgen können – raufen nach Regeln. Das ist bei Ringen, der Vollkontakt-Sportart schlechthin, wegen Covid 19 auf nicht vorhersehbare Zeit nicht erlaubt.

Es ist fraglich, ob der Nachwuchs des Athletenvereins an der ab 22. August geplanten Schülerrunde Nordbaden teilnehmen kann. AV-Abteilungsleiter Bernd Fahrnbach: „Ob diese Runde überhaupt ausgetragen wird, ist nicht mehr sicher.“

Außergewöhnliches Programm

Um aber nicht aus der Übung zu kommen und Nachwuchsringern den Spaß an ihrem Sport zu erhalten, haben Fahrnbach sowie die Trainer Achim Friedrich und Urij Makarov ein Übungsprogramm besonderer Art ausgedacht.

Das sieht wie folgt aus: Friedrich und die Sechs- bis Neunjährigen kommen zweimal in der Woche auf dem Trimm-Pfad am großen Spielplatz an der Dudenhofener Ganerb-Schule zusammen. Joggen, Liegestütze, Sit-Ups stehen auf dem Programm.

Fahrnbach und die Nachwuchsübungsleiter Julian Fahrnbach/Robin Kraus trainieren mittwochs auf vier mit jeweils einem Nachwuchsringer belegten Matten in der Friedel-Hinderberger-Halle. Makarov hält dreimal wöchentlich auf der Alla-Hopp-Anlage die Athleten der ersten Mannschaft fit.