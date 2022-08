Drei Ringer des AV 03 Speyer (Roman Weber, Parviz Rakhmatulloev, Julian Fahrnbach) sind im Herbst in einem Film zu sehen. Für die 46. Sportminister-Konferenz am 3. und 4. November in Mainz plant das Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz die Produktion des Films „Sportland Rheinland-Pfalz – Werte des Sports“.

Die Dreharbeiten laufen am 1. und 2. September im Haus des Ministeriums. Die von der Bahnradsport-Olympiasiegerin und Sportbund-Vizepräsidentin Miriam Welte (Ehrenmitglied des RV Dudenhofen) gestellten Fragen gelten der Integration innerhalb eines Sportvereins.

Sie lauten: Was gibt dir der Sport? Warum machst du ihn? Was bedeutet Sport eigentlich für dich?