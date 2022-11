Wolfgang Rihm, dessen 70. Geburtstag im März dieses Jahres auch in Speyer im Dom mit Aufführungen seiner Werke bedacht wurde, schreibt auch Werke geistlichen Inhalts. Am Sonntag, 20. November, erklingen seine bedeutenden „Requiem-Strophen“, von 2015/16 in der Karlsruher Stadtkirche.

Der dortige Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser und der Bachchor Karlsruhe haben in den vergangenen Jahren verschiedene Rihmsche Werke aufgeführt.

Die „Requiem-Strophen“ werden von Franziska Fait und Maine Takeda, Sopran, Hanno Müller-Brachmann, Bariton, der bereits die Uraufführung in München gesungen hatte, dem Bachchor Karlsruhe und der Camerata 2000 unter Leitung von Christian-Markus Raiser am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe am dortigen Marktplatz aufgeführt.

Die „Requiem-Strophen“ sind ein großes symphonisches Werk mit Texten von Rilke, Bobrowski und Sahl in Verbindung mit dem klassischen Requiem-Text. „Requiem-Strophen“ wird zum ersten Mal in Karlsruhe aufgeführt und markiert dort das Finale zu den Geburtstagsfeierlichkeiten zum 70. Geburtstag von Wolfgang Rihm.

Karten und weitere Infos unter www.musikanderstadtkirchekarlsruhe.de

Wir verlosen zwei Mal zwei Karten für das Konzert unter allen Einsendungen bis Freitag, 12 Uhr, an redspe@rheinpfalz.de.