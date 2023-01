Einer der letzten verbliebenen Zeugen des mittelalterlichen Speyer, der nicht der Stadtverwüstung 1689 und späteren, von der Stadt verfügten Mauerabrissen zum Opfer fiel, ist der „Riegel“ in der Nähe der Brücke am Eselsdamm.

Der Riegel führt über den abschnittsweise Woogbach und Nonnenbach genannten Speyerbach. Einst gab es zwei solcher Bogen-Bauwerke in der Stadtmauer: den noch bestehenden, etwa zwölf Meter hohen Hasenpfühler Riegel (auch oberer Bachriegel genannt). Und den unteren, längst niedergerissenen Bachriegel nahe des Rheins. Beide Vorrichtungen dienten der Verteidigung der Stadt.

In Karl Rudolf Müllers Buch „Die Mauern der Freien Reichsstadt Speyer“ heißt es: „Der Name ,Riegel’ erklärt sich aus der Sperraufgabe, die diesem Bachdurchlauf zukam. Holzgatter verriegelten die Öffnungen beider Bögen. Eine Gatterlücke im westlichen Bogen ließ Kähne und geflöstes Holz durch.“ Somit war im Angriffsfall der Durchfluss gewährleistet, zugleich aber sichergestellt, dass keine Feinde auf dem Wasserweg in die Stadt kamen.

Der noch bestehende Riegel fiel auch dem Dichter und kaiserlichen Offizier Ewald von Kleist (1715 – 1759) während eines Spaziergangs auf. Etwa um 1750 schrieb er: „Der Eselsdamm, der mit der alten, zum Teil abgebrochenen Stadtmauer parallel läuft, ist ein ganz einsamer Fußweg mit Erlen, Pappelreihen, Weiden und Wiesen. Über allem ist tiefe, einsame Stille. Poesie liegt darin.“