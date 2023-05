Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was ist anders in diesem Corona-Sommer? Was haben wir gelernt und wie gehen wir mit der neuen Normalität um? Solche und andere Fragen stellt Ellen Korelus-Bruder spontan Menschen, die sie in Speyer trifft. Bei der „Brezelwoche“ im Domgarten hat sie Karl-Heinz Ulrich (67) kennengelernt.

Herr Ulrich, wie gefällt Ihnen die Brezelwoche?

Sie ist eine gute Alternative für Kinder und Schausteller und auch für uns Erwachsene eine schöne Abwechslung. Obwohl: