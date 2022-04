Im November 2020 fiel der Beschluss zum Bau der neuen Feuerwache Speyer-Nord, im Oktober 2021 war Baubeginn. Nun wurde Richtfest gefeiert. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) kündigte einen weiteren Meilenstein an.

Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann bezeichnete die neue Feuerwache Nord am Freitag beim Richtfest als Standort mit Zukunftspotenzial. Etwa 1,7 Millionen Euro wird die durch das Architekturbüro Riegler geplante Fertigstellung kosten. Das Geld von der Stadt sieht Stefanie Seiler gut investiert: „Die Feuerwache hier liefert einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit und das schnelle Eingreifen in Speyer-Nord, aber auch in West“, betonte sie.

Eymann ergänzte, dass die Zeit zwischen Alarmierung und Eintreffen der Wehr nun im Bereich des Zulässigen liege. „Von der Industriestraße aus war das unmöglich“, wies er auf die Verkehrsdichte bis in den Norden der Stadt hin. Glücklich zeigte er sich, dass ein Provisorium bald ein Ende hat: Die Garage in der Viehtriftstraße, die bisher als Zweigstelle für die Ehrenamtlichen genutzt wird, soll als Lager für den Katastrophenschutz erhalten bleiben. „Hier an der Spaldinger Straße entsteht etwas Vernünftiges“, hob Eymann hervor. Strategisch günstig, technisch bestens nutzbar und menschlich zufriedenstellend sei das Gebäude.

Seiler gibt Ausblick auf Hauptfeuerwache

Drei Stellplätze für ein Lösch- und ein Kleinfahrzeug sowie eine Drehleiter sind vorgesehen. „Bei Bedarf kann ein weiteres Fahrzeug hinzugenommen werden“, so Eymann. Übungen seien möglich, Aufenthaltsqualität für die freiwilligen Feuerwehrleute gebe es nun auch.

Zünftig zusammensitzen konnten alle am Freitag nach dem Richtspruch durch Polier Bernard Backhusen. Seiler wies auch auf den noch größeren Schritt hin, der mit der Sanierung der Hauptfeuerwache bevorsteht. „Wir sind im Zeitplan“, sicherte sie zu. Eine Tiefgarage soll vermieden werden. Stellplätze im Baubetriebshof oder auf dem Gelände des benachbarten THW sind in Erwägung gezogen. Weitere Möglichkeiten werden gesucht. „Wir hoffen auf eine Vergabe noch vor den Sommerferien“, so die Stadtchefin hinsichtlich der Planungen. Die Feuerwache Nord soll im kommenden Jahr in Betrieb gehen.