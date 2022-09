Die Verwaltung ruft dazu auf, am Samstag, 10. September, an dem jährlichen Aktionstag „RhineCleanUp“ teilzunehmen. Laut Stadt handelt es sich um die größte Müllsammelaktion in Mitteleuropa, deren Ziel ist es die Natur entlang des Rheins und seiner Nebenflüsse von Müll zu befreien.

Bereits zum ersten Aktionstag im Jahr 2018 waren nach Angaben der in Düsseldorf beheimateten RhineCleanUp gGmbH rund 10.000 Freiwillige in ganz Europa im Einsatz. Ziel ist, dass an dem Tag von der Quelle des Rheins bis zu dessen Mündung inklusive der Nebenflüsse Ruhr und Mosel Menschen freiwillig Müll entfernen. Das Umweltamt der Stadt organisiert an diesem Tag die Speyerer Beteiligung. Treffpunkt ist laut Stadt an der Rheinhäuser Fähre um 10 Uhr. Müllsäcke werden vor Ort verteilt. Anmeldungen sind online über die Internetadresse www.rhinecleanup.org möglich.

Zu einer weiteren Aufräumaktion am selben Tag laden die Europaabgeordnete Jutta Paulus (Grüne) aus Neustadt und die Grünen Speyer ein. „Jährlich transportiert der Rhein 8 bis 10 Tonnen Mikroplastik ins Meer. Im Oberflächenwasser des Rheins schwimmen zehn verschiedene Kunststoffe“, heißt es in einer Mitteilung von Paulus. Vor allem Polypropylen, das auch für die Herstellung von Coffee-To-go-Bechern genutzt werde und Polyethylen, aus dem Tuben oder Tüten hergestellt werden, seien im Rhein zu finden. Treffpunkt der Grünen-Aktion ist um 14 Uhr am Industriehof Speyer in der Franz-Kirrmeier-Straße 19. Es wird darum gebeten, Handschuhe mitzubringen.