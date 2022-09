Dem Kampf gegen den wilden Müll widmen sich inzwischen viele Menschen und Organisationen. Offiziell gilt dies in Speyer nicht nur am Dreck-Weg-Tag, sondern auch für die Aktion Rhine Clean Up, die schon mehrfach stattfand. Dabei handelt es sich um die größte Müllsammelaktion in Mitteleuropa.

Beim Rhine Clean Up befreien Freiwillige den Rhein von der Quelle bis zur Mündung inklusive der Nebenflüsse Ruhr und Mosel von Müll. Dies gilt auch für das Speyerer Ufer. Veranstaltet wurde die Aktion vom Umweltamt der Stadt Speyer. 13 Sammler und drei städtische Mitarbeiter, bewaffnet mit Greifzangen, Handschuhen und Müllsäcken widmeten sich ab dem Treffpunkt Rheinhäuser Fähre der Aktion. Von Seiten der Stadt Speyer waren Bernd Schwarz, Abteilungsleiter beim Umweltamt, Monika Schimmele und Dana Schultheis dabei.

Alle Sammler wurden fündig, so auch Umweltpatin Dolores Woller. Bei dieser Aktion ist sie das erste Mal dabei. Sie fand jede Menge Kaffeebecher, Dosen und vor allem Tüten mit Hundekot. „Da wäre es noch besser, den Kot liegen zu lassen, als ihn in der Tüte wegzuwerfen, denn darin kann er nicht verrotten. Am besten ist natürlich eine ordnungsgemäße Entsorgung in einem Mülleimer“, meinte sie. Bernd Schwarz fand unter anderem eine alte Auflage für einen Liegestuhl und einen defekten Kanister für Frostschutzmittel. Dana Schultheis entdeckte neben Hundekottüten und Windeln zirka 100 Zigarettenkippen, die vor den aufgestellten Bänken lagen und entfernte sie schnell. Sie wies auf die gefährlichen Schadstoffe hin, die diese Kippen enthalten. Herbert Lenz holte jede Menge Flaschen und Dosen aus dem Gestrüpp. „Viele Umweltsünder werfen die Flaschen, darunter auch die kleinen Jägermeisterflaschen, einfach ins Gebüsch, wo man sie zunächst nicht sehen kann. Am schlimmsten sind allerdings die Scherben, die findet man nicht alle“, sagte er. Michael Wendlandt war mit seinen beiden Kindern Oliver (5) und Sophie (8) gekommen, die ihren Papa beim Sammeln von Styropor und Plastik unterstützten. Martina und Rolf Schillinger wiesen darauf hin, dass auf dem Weg unter der neuen Rheinbrücke sogar ein alter Kran gestanden habe, der von der Gemeinde Otterstadt mit anderem Müll abgeholt worden sei.

Umweltdezernentin Münch-Weinmann (Grüne) gibt das langfristige Ziel vor: „Der beste Abfall ist der, der erst gar nicht entsteht. Mein Ziel ist es daher, weg von Einweg- hin zu Mehrwegverpackungen zu kommen“. Koordiniert wir die Gesamtaktion von der Initiative Rhine Clean Up, einer gemeinnützigen GmbH mit Sitz in Düsseldorf, die sich für die Förderung des Umweltschutzes und des Umweltbewusstseins sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege entlang des Rheins, seiner Nebenflüsse und in den angrenzenden Städten einsetzt.