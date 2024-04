Das Rheinuferfest war im Jahr 2022 eine Premiere in Verantwortung der Stadtverwaltung. Damals waren für eine zweite Auflage Verbesserungen angekündigt worden. Jetzt teilt die Stadt auf Anfrage mit: Es wird vorerst keine Neuauflage geben.

Wie 2023 fehlt das Rheinuferfest auch im städtischen Veranstaltungskalender für 2024. Das habe seine Gründe, so die Stadtverwaltung: „Für ein solches Fest am Rheinufer ist eine geeignete Infrastruktur, gerade für Externe, nicht ausreichend gegeben, wie sich 2022 zeigte.“ Daher sei momentan keine Neuauflage des Festes geplant, „aber nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft ein ähnliches Format ins Leben gerufen und gegebenenfalls auch etabliert werden kann“.

In einer ersten Reaktion nach der Premiere im September 2022 im Bereich des Flaggenmastes hatte sich die städtische Vertreterin Heidi Jester noch anders (und insgesamt zufrieden) geäußert: Zwar waren Defizite gesehen, allerdings Pläne für die Zukunft geschmiedet worden wie die Verwendung zusätzlicher Aggregate, um die Versorgung der Anbieter am Rheinufer zu verbessern.