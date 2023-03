Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Premiere geglückt. So fiel die Bilanz der städtischen Marktmeisterin Heidi Jester am Samstagabend zum ersten städtischen Rheinuferfest am Helmut-Kohl-Ufer aus. Für die geplante Neuauflage kündigte sie bereits an: Das, was nicht ganz rund gelaufen ist, soll optimiert werden.

Kritik der Besucher hat sich Heidi Jester zu Herzen genommen. „Die Leute fanden, dass zu wenig Getränke- und Essensstände vor Ort waren“, konkretisiert sie. Unmittelbar vor