Die Polizei musste am Wochenende wegen mehrerer Körperverletzungen in der Speyerer Innenstadt ausrücken.

Am Samstag, 21.58 Uhr, kam es ihrem Bericht zufolge zu einem Raub im Park hinter der Stadthalle. Ein 35-jähriger Speyerer sei dort zunächst von zwei Unbekannten beleidigt, dann leicht verletzt worden. Zudem hätten die Täter sein Hab und Gut durchwühlt und mehrere Gegenstände gestohlen.

Fast zeitgleich gerieten laut Polizei in der Kutschergasse zwei 31-Jährige aus Speyer in Streit und verletzten sich gegenseitig leicht. Von der Polizei ausgesprochene Platzverweise habe nur einer der Männer beachtet; der andere sei in Gewahrsam gekommen.

Bereits am Freitag waren die Beamten zu zwei Körperverletzungen gerufen worden. Demnach waren gegen 17.50 Uhr drei flüchtig bekannte Frauen – 43, 45 und 47 Jahre alt – in einem Lokal am Rhein zunächst verbal in Streit geraten. Es folgten Beleidigungen und der Wurf eines Fahrrads auf eine Kontrahentin. Die dafür verantwortliche 47-Jährige habe einen Platzverweis erhalten.

Auf der Frühjahrsmesse wurde laut Polizei um 20 Uhr ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts „von einer größeren männlichen Personengruppe mit Schlägen und Tritten gegen den gesamten Körper angegriffen, nachdem dieser einen Fahrgast aus Sicherheitsgründen unter dem Fahrgestell herausgezogen hat“. Dieser Gast zähle ebenfalls zu den Tätern und sei unter eine Sperre geklettert gewesen, um einen verlorenen Kopfhörer zu suchen. Das Opfer (32) habe vom Rettungsdienst versorgt werden müssen, die Täter seien geflüchtet.

Die Polizei suchten Zeugen der Taten. Kontakt: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.