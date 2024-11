Knobelaufgabe für Speyer-Experten: Gesucht sind zehn wortwörtlich bildhafte Orte in der Domstadt. Hinweise geben – wie soll es anders sein – zehn Bildpaare. Mit Ortskenntnis und etwas Glück gibt’s etwas zu gewinnen.

Wenn von Schützenbuckel, Schlangenwühl oder Russenweiher die Rede ist, hat wohl jeder Speyerer und jede Speyererin sofort ein Bild vor Augen.

Aber wenn man’s ganz genau nimmt, setzen sich diese Orte ja aus zwei Begriffen zusammen, die sich ziemlich gut bebildern lassen. Und von der Sorte gibt’s in der schönen Domstadt noch eine ganze Menge mehr. Zehn davon finden sich in den Bildern dieses Artikels. Die RHEINPFALZ fordert ihre Leser heraus: Wie gut kennen Sie sich in Speyer aus? Finden Sie alle zehn Orte? Im Frühjahr ist das bei ähnlichen Rätsel der überwiegenden Mehrheit der rund 500 knobelnden Leser mit Bravour gelungen. Damals waren zehn Speyerer Restaurants, Gaststätten oder Imbisse gesucht, die sich aus zwei Bildern zusammensetzten. Dasselbe Prinzip liegt auch diesem Rätsel zugrunde. Die zehn nebeneinanderliegenden Bildpaare links und rechts dieses Textes ergeben zusammen je ein Wort, das Ihnen bekannt vorkommen dürfte, wenn Sie sich in Speyer auskennen. Vielleicht fallen Ihnen die gesuchten Orte ja bei einem Spaziergang durch den Domgarten oder durch den Hasenpfuhl ein. Das sind zwei Begriffe, die auch hätten vorkommen können – aber damit schon mal nicht die gesuchten sind.

Straßen und Gewässer

Gesucht sind sowohl Straßen, als auch weitere markante Orte in der Stadt. Auch ein fließendes Gewässer steht auf der geografischen Liste. Davon gibt es in Speyer ja durchaus mehr als nur eines. Wasser spielt auch an einem anderen gesuchten Ort eine Rolle. Gemeinsam mit dem Fabelwesen, das auch eine Speyerer Apotheke im Namen trägt, dürfte die Lösung ein Klacks sein.

Einen anderen Zweck als heute stellte sich unlängst eine Initiative für einen gesuchten Platz in diesem Rätsel vor. Heute ist er besonders von parkenden Autos geprägt – sein Name sollte ebenfalls leicht zu erraten sein. Ein anderer gesuchter Ort ist Teil eines Geländes, das seit einiger Zeit gar nicht mehr so leicht zu erreichen ist – sehr zum Unmut einiger Spaziergänger, die die Natur lieben. Konkreter können wir hier nicht werden, sonst wär’s zu einfach. Aber auch so kommen ortskundige Knobelfreunde bestimmt auf die richtigen Lösungen – und haben Spaß beim Rätseln.

Mitmachen

Die richtigen Begriffe, nummeriert von 1 bis 10, bitte per E-Mail an verlosung-speyer@rheinpfalz.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen verlost die Lokalredaktion sechs RHEINPFALZ-Dubbetassen. Einsendeschluss ist Donnerstag, 7. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!