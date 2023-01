Sind die Fragen zu schwierig? Sind sie zu leicht? Das fragt sich die RHEINPFALZ-Redaktion stets, wenn sie das „Jahresrätsel“ zusammenstellt. Am Sonntag war Einsendeschluss für die aktuelle Auflage, und die Ergebnisse belegendie Qualität der Ratefüchse: 217 von 344 Teilnehmern hatten alles richtig. Die Hauptgewinner kommen aus dem Umland.

„Dann war Friedrich III. doch richtig.“ Herbert Katz aus Otterstadt ist hocherfreut, als er von der RHEINPFALZ über seinen Hauptgewinn informiert wird. Lokalredakteur Stefan Heimerl hat ihn aus dem Stapel von 217 richtigen Einsendungen gezogen. Katz bekommt von der Sparkasse Vorderpfalz 300 Euro überwiesen. Die Sache mit Friedrich III., der Teil der Habsburger-Ausstellung im Historischen Museum ist, habe ihn beschäftigt, gesteht er. Er habe auch Friedrich II. in Erwägung gezogen – aber das Glück war ihm hold. „Gut essen gehen“ wolle er mit dem Gewinn, verrät Katz. In der Vergangenheit habe er schon einmal einen Tankgutschein beim Jahresrätsel gewonnen. Der Tageszeitung sei er auch als Zusender gelungener Leserfotos verbunden, berichtet Katz.

250 Euro von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz sind der zweite Preis. Sie gehen an Helmut Hufft aus Römerberg. Er habe „noch nie was gewonnen“, sagt er. Ein bisschen habe er recherchieren müssen für seine Lösungen, so Hufft. „Wenn man jeden Tag die Zeitung liest, bekommt man aber schon viel mit.“

Preise können abgeholt werden

Alle 53 Gewinner sind am Ende dieses Artikels genannt. Sie können ihre Preise in den nächsten Tagen in der Lokalredaktion der RHEINPFALZ, Heydenreichstraße 8, in Speyer abholen. Geöffnet ist diese montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Die Sieger wurden am Montag aus allen 217 richtigen Lösungen ausgelost. Knapp an dieser Chance vorbeigeschrammt sind die 63 Teilnehmer mit einem Fehler und die 31 mit zweien. Nur 23 Teilnehmer hatten drei Fehler oder mehr. Als besonders knifflig erwiesen sich laut Redaktionsassistentin Andrea Poser, die alles ausgewertet hat, die Fragen 4, 13 und 32. Die neue Stadtratsfraktion „Unabhängig für Speyer“ ist noch nicht bei allen bekannt, auch das Jugendraum-Projekt in Lingenfeld und die Spielklasse von Harthausens Tischtennishelden waren häufige Fehlerquellen. (Alle Fragen hier).

Die Lösungen

1b - 2b - 3b - 4a - 5c - 6a - 7a - 8c - 9a - 10b - 11c - 12b - 13b - 14a - 15c - 16c - 17a - 18c - 19c - 20a - 21c - 22a - 23c - 24a - 25b - 26b - 27c - 28c - 29c - 30c - 31c - 32b - 33a - 34b - 35c - 36c - 37b - 38a - 39b - 40a.

Die Gewinner

1. Geldpreis 300 Euro von der Sparkasse Vorderpfalz: Herbert Katz (Otterstadt) - 2. Geldpreis 250 Euro von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz: Helmut Hufft (Römerberg) - 3.-5. je ein Wellnesspaket Bademaxx der Stadtwerke: Familie Maché (Dudenhofen), Maria Liesert (Speyer), Irmgard Löffler (Harthausen) - 6.-8. je zwei Tagespässe für das Technik-Museum: Hannes Fritsch und Familie Ebersbach (beide Speyer), Katharina Pfannebecker (Hanhofen) - 9.-11. je zwei Karten für das Sealife: Fabian Hanisch (Dudenhofen) Julia/Gabi Gundersdorff, Rainer Kästel (beide Speyer) - 12.-13. je ein Paket des Historischen Museums mit einem Begleitbuch zur Landesausstellung „Die Habsburger im Mittelalter“ sowie zu „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999“: Sandy Ackermann (Waldsee), Manfred Kühner (Speyer) - 14.-17. je ein Badehandtuch und ein kleines Handtuch der RHEINPFALZ: Karl Bundschuh, Ulrike Simon, Christina Werth (alle Speyer), Ernst Grimm (Römerberg) - 18. ein Tankgutschein 20 Euro: Petra Doser (Speyer) - 19.-28. je ein Buch „Fromme Einhalt, hehre Kunst? – Die Speyerer Domfresken von Johann Baptist Schraudolph“: Beate Horn, Andrea Egelhof, Marina Spath (alle Speyer), Claudia Schölles (Ludwigshafen), Karl-Heinz Schreiner, Gerhard Reichart (beide Harthausen), Antje Kühner (Römerberg), Bettina Seither (Schwegenheim), Gangolf Bettag (Dudenhofen), Hanna Vogtländer (Landau) - 29.-38 je zwei RHEINPFALZ-Frühstücksbrettchen „Pfälzer Buchstabiertafel“: Claudia/Michael Papow (Waldsee), Michael Brack, Luise Winkelmann, Karin Sohn, Wolfgang Dujardin, Marlene Bettag (alle Speyer), Thomas Flaschenträger (Schwegenheim), Karin Marthaler-Zech, Brigitte Hauk (beide Römerberg), Marco Reichart (Lingenfeld) - 39. Jahresration Müsli mit Glas vom Unverpackt-Kaufladen Speyer: Petra Spoden (Speyer) - 40. ein Vierer-Set Weihnachtskugeln mit Speyer-Motiv und Dom-Poster von der Stadt Speyer: Ursula Hoffmann (Speyer) - 41.-42. je ein Grüffelo-Buch mit Partyset vom Historischen Museum: Peter Stork, Andrea König (beide Speyer). - 43. ein 15-Euro-Gutschein der Bäckerei Berzel: Dieter Weinmann (Speyer). - 44.-48. je ein Tankgutschein 10 Euro: Mats Lochner, H. van der Haegen, Ute Dies, Franziska Hanisch (alle Speyer), Christina Vogelsang (Harthausen) - 49.-53. je eine Dubbetasse mit Gummibärchen: Lieselotte Skade, Mavic Kacic, Matthäus Jäger, Petra Isensee (alle Speyer), T. Pal (Stuttgart).