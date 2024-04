Die Speyerer Gastronomielandschaft ist vielfältig – genau wie die Namen der zahlreichen Restaurants in der Stadt. Mit einem Bilderrätsel sucht die RHEINPFALZ zehn Gaststätten in der Domstadt. Kennen Sie alle?

Wer in Speyer Hunger hat, muss meistens nicht lange suchen. Die Auswahl an Restaurants und Gaststätten in der Stadt ist groß, die Namen sind vielfältig. Oft sind sie auch bildgewaltig. Deswegen hat sich die RHEINPFALZ etwas für Rätselfreunde ausgedacht: Die zehn Bilder, die in diesem Artikel stehen, haben eine Bedeutung. Einzeln ergeben sie nicht viel Sinn, aber die Kombination macht’s.

Die beiden Bilder, die aufeinanderfolgen, müssen zusammen betrachtet werden. Nur so ergeben sie einen neuen Begriff. Gesucht ist dabei immer eine Gaststätte, ein Restaurant oder ein Imbiss aus der Domstadt. Ein Beispiel: Wäre das Gasthaus „Waldschlössel“ gesucht, dann wäre auf einem Bild ein Wald und auf dem Partnerbild rechts daneben ein Schloss abgebildet.

Immer dasselbe Prinzip

Dem gleichen Prinzip folgen die zehn Bilderpaare in diesem Artikel. Manche Gaststätten sind offensichtlich, andere kniffliger. Ein Tipp: Nicht immer ist das deutsche Wort gesucht von dem, was da auf den Bildern zu sehen ist – denn Speyer ist eine kulinarisch vielfältige Stadt. So viel sei verraten: Neben deutschen Lokalen sind auch ein italienisches und ein griechisches Restaurant gesucht. Die Auswahl ist dabei übrigens groß: In Speyer waren laut Stadtverwaltung zuletzt 197 Gaststätten konzessioniert – wobei in dieser Liste nur die Lokale mit Alkoholausschank enthalten sind. „Es gibt noch weitere Gaststätten ohne Alkoholausschank“, so der Hinweis aus dem Rathaus.

Also, wer weiß es? Wer alle zehn gesuchten Begriffe errät, ist ein echter Kenner der Gastro-Szene in Speyer, gut im Knobeln – und preiswürdig beim RHEINPFALZ-Gewinnspiel!

Mitmachen

Die richtigen Begriffe, nummeriert von 1 bis 10, bitte per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünf RHEINPFALZ-Dubbetassen. Einsendeschluss ist Sonntag, 14. April. Die Auflösung folgt im Anschluss. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Spaß beim Knobeln!