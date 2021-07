Der Rheinpegel in Speyer soll über das kommende Wochenende deutlich ansteigen: Laut einer Prognose des rheinland-pfälzischem Landesamts für Umwelt wird er zwischen Samstag und Sonntag mit rund sieben Metern seinen Höchststand erreichen. Am Mittwochabend, 17.45 Uhr, lag der Speyerer Rheinpegel bereits bei 5,1 Meter. Ab Sonntag wird der Wasserstand voraussichtlich stark abfallen und in rund zehn Tagen wieder auf dem Niveau von Mittwoch liegen. Das Wasser kommt von der Aare, einem 292 Kilometer langen Fluss, der im Aargletscher in der Schweiz entspringt und im Kanton Aargau in den Rhein mündet.