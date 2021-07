Die Hochwasserlage in der Domstadt entspannt sich: Wie die Stadt Speyer mitteilt, lag der Wasserpegel am Montag bei 7,82 Meter und soll laut Prognosen weiter sinken. Das Pumpwerk an der Brücke vom Domgarten zum Sea Life laufe seit Sonntagnachmittag unter Volllast. Das Druckwasser wird laut Stadt voraussichtlich in den nächsten Wochen auch bei Sinken des Rheinpegels ein potenzielles Risiko bergen. Durch das Druckwasser ausgelöste Schäden, insbesondere im Bereich von Kleingartenanlagen, könnten nicht ausgeschlossen werden. Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes hatten laut Stadt am Wochenende rund 400 Platzverweise im Dammbereich gegen „Hochwasser-Touristen“ aussprechen und 15 Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten müssen. „Leider mussten wir am Wochenende zahlreiche Verstöße gegen die Sicherheitsvorkehrungen am Rheinufer feststellen“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. „Wer in einer solch angespannten Situation nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr bringt, muss mit entsprechenden Sanktionen rechnen.“