Die Rheinland-Pfalz Sportwoche ist für den SC Speyer erfolgreich verlaufen.

Die ersten beiden Tage begannen schon gut, insbesondere für die Kinder. Im Riesenslalom um den Rheinland-Pfalz-Cup siegte Marie Kurz bei den Unter-Zehnjährigen, bei der U12 Amilia Schappert und den U10-Jungs Alexander Kühner. In der Gesamtwertung bedeutete das die Plätze acht, 28 beziehungsweise 23.

Zweiter Riesenslalom: 8. Marie Kurz, 21. Chatterjee, 23. Felia Schappert, 12. Theo Kurz, 20. Xaver Kühner, 22. Schlosser, 29. Amilia Schappert, 21. Alexander Kühner. Auch im Slalom ging es um die Rheinland-Pfalz-Wertung: Marie Kurz gewann erneut, während Chatterjee und Felia Schappert einen Doppelerfolg feierten.

Kurz mit Wimpernschlag

Theo Kurz lag mit einer Zehntelsekunde vor Xaver Kühner, gefolgt von Schlosser. Amilia Schappert nahm Rang zwei ein. Alexander Kühner schied aus. Gesamtwertung: 6. Marie Kurz, 20. Chatterjee, 21. Felia Schappert, 14. Theo Kurz, 15. Xaver Kühner, 20. Schlosser, 24. Amilia Schappert. Am Montag und Dienstag stand der Nachwuchs erneut auf Skiern, Vielseitigkeitsslalom: 15. Chatterjee, 19. Alexander Kühner.

Alle anderen kamen nicht ins Ziel oder es ereilte sie die Disqualifikation. Besser lief es im Vielseitigkeit-Riesenslalom: 5. Marie Kurz, 18. Chatterjee, 21. Felia Schappert, 13. Xaver Kühner, 15. Schlosser, 16. Theo Kurz, 31. Amilia Schappert, 21. Alexander Kühner. Die Jugendlichen/Aktiven stiegen mit zwei Riesentorläufen an zwei Tagen in die Woche ein.

Kröger bester Speyerer

Riesenslalom I, Damen: 30. Marlene Stepp, 36. Polina Penkova; Herren: 16. Paul Kröger, 22. Christopher Schappert, 39. Frederic Rödelsperger, 40. David Chatterjee, 41. Anton Rechtenbacher; II: 31. Stepp, 39. Penkova, 15. Kröger, 23. Schappert, 39. Rödelsperger, 40. Chatterjee, 41. Rechtenbacher.

Der erste Riesenslalom am Sonntag zählte für den Rheinland-Pfalz-Cup. Die Damenwertung sicherte sich Stepp. In der Jugendwertung landete Penkova auf Position drei. Der ausgeschiedene Kröger überließ Schappert Gold. Jugend: 2. Rödelsperger, 3. Chatterjee, 4. Rechtenbacher. Gesamtwertung: 28. Stepp, 35. Penkova, 20. Schappert, 37. Rödelsperger, 41. Chatterjee, 46. Rechtenbacher.

Stepp gewinnt

Riesenslalom II: 30. Stepp, 37. Penkova. Kröger und Schappert erreichten nicht das Ziel. Frederic Rödelsperger fuhr an die 32. Stelle vor Chatterjee (40.) sowie Rechtenbacher (42.). Am Montag folgte bei Jugend/Aktiven der Slalom um den Rheinland-Pfalz-Cup bei besten äußeren Bedingungen. Stepp siegte als 20. der Gesamtwertung.

Penkova belegte Platz 30 und den zweiten der Jugend. Favorit Kröger scheiterte erneut. Til Hundinger triumphierte als 22. im Gesamtklassement vor Schappert (37.). Rechtenbacher holte bei der Jugend Bronze. Da über Nacht über 30 Zentimeter Neuschnee fielen und die Sicht sehr schlecht war, verschoben die Organisatoren den Slalom der Rheinland-Meisterschaft.

Arge-West-Cup

Hier belegte Stepp Platz 18, Penkova den 27. Kröger erzielte Rang 14 vor Rödelsperger (24.), Chatterjee (34.), Rechtenbacher (36). Auch zwei Riesentorläufe verlegten die Ausrichter. Den Parallelslalom strichen sie ganz. Nach Rennende gab es auch noch die Siegerehrung im Cup der Arbeitsgemeinschaft West, die alle Wettbewerbe von fünf Verbänden umfasst.

Ergebnisse SC Speyer, U18 6. Penkova, 5. Chatterjee, 6. Rechtenbacher, U21/Aktive: 4. Stepp, 5. Kröger, 7. Schappert, 8. Rödelsperger, 17. Hundinger. Mit den Riesenslaloms endeten die Tage schließlich, Rennen I: 23. Stepp, 29. Penkova, 12. Kröger, 26. Hundinger, 37. Chatterjee, 41. Rechtenbacher,

II: 22. Stepp, 31. Penkova, 14. Kröger, 15. Hundinger, 35. Rechtenbacher.

Drei aus Speyer

Bei den Schülern befanden sich drei Speyerer unter 224 Teilnehmern im Riesenslalom. Maximilian Kühner und Leo Höller kamen nicht ins Ziel. Henrik Preiß belegte bei den Jungs unter 93 Startern Platz 50. Im Slalom sah keiner von den Dreien das Ziel, beim Rheinland-Pokal-Slalom ebenso. Doch es gab noch den Riesenslalom um den Rheinland-Pfalz-Cup bei äußerst widrigen Bedingungen.

Henrik Preiß genügte ein 28. Platz für den Sieg dieser Wertung. Kühner nahm die Ränge 59 beziehungsweise drei ein. Mit dem Slalom um den Rheinland-Pfalz-Cup schlossen auch diese Konkurrenzen ab: Preiß 2. (43.), Höller 3. (61.), Kühner 4. (62.). Arge-West-Cup, 2. Preiß, 11. Kühner, 14. Höller.