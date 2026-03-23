Zehn Vertreter des WSV Speyer haben mit rund 50 Starts bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Saarbrücken überzeugt.

Die meisten Medaillen für Speyer sammelte Leilani Filser (Jahrgang 2011). In ihrer stärksten Disziplin, Schmetterling, siegte sie sowohl über 50 Meter (32,26 Sekunden) als auch über 100 m (1:14,55 Minuten). Darüber hinaus erreichte Filser Platz drei über 200 Freistil (2:32,92 min) sowie Rang zwei über 100 (1:06,35).

Für ein weiteres Ausrufezeichen sorgte Niklas Flacke mit seiner Qualifikation für die süddeutschen Titelkämpfe im Mai über 50 Schmetterling (27,20 sek) und 100 Freistil (55,50). Einen kompletten Medaillensatz sicherte sich Judith Sieberg (2009) über die Schmetterlingsstrecken: Gold über 200 (2:56,74), Silber über 100 (1:16,62) und Bronze über 50 (32,99). Zusätzlich startete sie über 50 und 100 Freistil sowie 200 Lagen.

Vielstarter Götz

Jaron Götz (2006) überzeugte bei insgesamt fünf Starts und erreichte in seiner Paradedisziplin Rücken über 50 sowie 100 m jeweils Position drei in der offenen Wertung. Viktoria Bretthauer (2012) trat über alle Bruststrecken an und belegte in einem stark besetzten Teilnehmerfeld einen respektablen neunten Platz. Ihre persönliche Bestzeit über 50 Freistil drückte die Speyererin auf 33,61.

Manuel Kropp stellte sich ebenfalls der Konkurrenz auf allen Bruststrecken sowie über 50 Schmetterling und 50 Freistil. Lia-Madeleine Lehmann verpasste über 100 und 200 Freistil als undankbare Vierte nur knapp das Podium. Darüber hinaus zeigte sie starke Leistungen über 200 Lagen, 50 sowie 400 Freistil.

Einen gelungenen Einstand auf Landesebene feierten die Nachwuchstalente Julia Lenk (2014), Mathilda Branco dos Santos (2013) und Matteo Faber (2010), die insbesondere in ihren stärksten Disziplinen Rücken, Brust und Freistil überzeugten. Trainerin Sina Vogelsang zeigte sich insgesamt zufrieden mit den Ergebnissen auf der anspruchsvollen 50-Meter-Bahn.