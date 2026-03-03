Auf erfolgreiche Landesmeisterschaften blicken die Unter-14- und 18-Jährigen des TSV Speyer zurück, betreut von Heinz sowie Uli Fischer.

Während die Speyerer auf die Finalteilnahme bei der U14 in Mainz hofften, kam der dritte Platz der Älteren in Boppard durchaus überraschend. Die Jüngeren feierten klare Vorrundensiege gegen VC Lahnstein und TV Hechtsheim sowie einen sehr deutlichen Erfolg im Halbfinale über TV Vallendar. Etwas enger ging es im Endspiel gegen SG U.N.S. Rheinhessen zu. Der Rheinhessenmeister hielt bis 22:21 mit. Ab dann dominierten die Jungs um die Mannschaftsführer Bruno Denonville und Philip Blau. Am Ende stand der 2:0-Sieg fest und damit auch die Qualifikation für die südwestdeutschen Titelkämpfe in Hessen am 19. April.

Fischer zuversichtlich

Dieses Ziel schaffte die U18 nicht ganz. Im ersten Spiel gegen VC Lahnstein verlor der TSV nach einer 1:0-Führung mit 1:2, ehe es gegen SSVGH Idar-Oberstein einen überraschenden 2:0-Triumph gab. Im Halbfinale setzte es eine klare 0:2- Niederlage gegen den Favoriten TS Germersheim. Im Spiel um Platz drei folgte dann die deutliche Revanche gegen VC Lahnstein. Die Truppe startet bis auf eine Ausnahme auch noch im nächsten Jahr bei der U18. Bei entsprechend weiterem Training schätzt Coach Heinz Fischer die Aussichten auf eine Qualifikation als groß ein.

So spielten sie

U14: Lukas Ams, Philip Blau, Bruno Denonville, Elia Eitel, Anton Kluge, Vincent Warta, Levi Zech

U18: Samuel Adiyaman, Dorian Dietrich, Torben Fischer, Niklas Hermann, Leon-Noel Jahn, Lionel Ayden Kautz, David Klein, Jonas Kästel,Mattis Piening, Nils Stockhausen, Philipp Samuel Teichmann, Bennett Vetter, Anton Zrakic.