Die zweite Welle des Rheinhochwassers ist am Freitag ohne größere Folgen an der Stadt vorbeigerollt. Gegen 11.30 Uhr war mit 7,94 Metern der Höchststand am Pegel Speyer erreicht, wie die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg auf ihrer Webseite informierte. Die Spitze der ungefähr eine Woche andauernden Hochwasserlage wurde damit vorigen Sonntag mit 7,98 Metern verzeichnet. Nach Auskunft der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd gilt ein Pegelstand von rund 7,95 Metern als fünfjährliches Hochwasser.

Florian Benner vom Tiefbauamt der Stadt berichtet über „keine besonderen Probleme“ an den Hochwasserschutzeinrichtungen. Die Schöpfwerke an Fischergraben (Domgarten) sowie Hilgard- und Franzosengraben seien immer wieder mal automatisch angesprungen, wenn Wasser vom Hinterland ankam. Die Überflutung der Klipfelsau, die Wegsperrungen erforderte, sei bei einer solchen Lage „normal“. Keinen Hochwassereinsatz hatte die Feuerwehr, wie Inspekteur Peter Eymann mitteilt. „Wir warnen weiterhin Bürger vor dem Betreten der Deiche“, sagt er. Er könne bestehende Neugier zwar verstehen, doch sei ein solches Verhalten lebensgefährlich.