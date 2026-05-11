Grünes Licht im Bauausschuss: Die Straße Rheinhäuser Weide nahe der Heinkelstraße soll auf 60 Metern ausgebaut werden. Das hängt mit dem Neubau der Feuerwache zusammen.

Der Ausbau ist laut Stadtverwaltung notwendig, weil an der Rheinhäuser Weide ein neues Gebäude für die Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Brand- und Katastrophenschutzes gebaut werden soll. Es entsteht nahe der Feuerwache, die ebenfalls neugebaut werden soll, und bietet Platz für Fahrzeuge und einen Abrollbehälter der SEG. Dazu sollen ein Technikraum sowie ein Sanitärbereich kommen. Die Rheinhäuser Weide als Zufahrtsstraße müsse „verkehrssicher und belastbar“ gestaltet werden, so die Stadt. Geplant sind laut Tiefbauamtsleiter Florian Benner zudem ein Gehweg und etwa acht Parkbuchten, die öffentlich nutzbar seien. Das solle den Parkdruck an der dortigen Flugschule und dem Restaurant lindern. Für die Einsatzkräfte gebe es eigene Stellplätze. Daniel Knäpple (Linke) regte an, für die neuen Parkplätze Gebühren zu erheben. Eine Bewirtschaftung sei nicht vorgesehen, so Benner. Mike Oehlmann (FDP) brachte eine Parkscheiben-Regelung ins Spiel. Nach dem Beschluss über den Ausbau könne immer noch geprüft werden, ob eine Parkraumbewirtschaftung sinnvoll ist, entgegnete Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Das Votum im Ausschuss war einstimmig. Final entscheiden muss der Stadtrat am 20. Mai.

Laut Stadt sind 270.000 Euro Ausbaukosten veranschlagt. Benner hofft, dass es dabei bleibt. Der Untergrund sehe laut einem Gutachten allerdings „nicht so gut aus“. Nach rund 50 bis 60 Zentimetern Kies komme eine Tonschicht. Laut Richtlinie müsse diese ausgetauscht werden. Benner ist der Überzeugung, dass dieser Aufwand nicht nötig sei. „Wir können den Asphalt oben runternehmen und auf die bestehende Kiesschicht aufbauen. Damit sollten die Kosten haltbar sein.“ Die Bauarbeiten sollen erst beginnen, sobald der Rohbau des SEG-Gebäudes steht – vermutlich 2027 oder 2028. Dazu liefen noch Abstimmungen.