Ab Freitag, 26. März, ist die Rheinhäuser Fähre wieder im Dienst. Das teilen die Verkehrsbetriebe Speyer mit. Diese Stadtwerke-Tochter betreibt die Verbindung vom Speyerer Süden auf die badische Seite zusammen mit der Firma Hessenauer. Sie ist nun bis ins Spätjahr freitags ab 11 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen ab 10 Uhr für Wanderer, Rad- und Rollstuhlfahrer in Betrieb. Es geht vom Berghäuser Altrhein nach Oberhausen-Rheinhausen und zurück. Wegen der Corona-Pandemie gelten bestimmte Vorgaben: Wer mitfahren will, muss eine medizinische oder FFP2-Maske über Mund und Nase tragen sowie beim Warten und auf der Fähre jeweils einen Abstand von 1,50 Metern einzuhalten. „Handdesinfektionsmittel befindet sich vor Ort“, so die Verkehrsbetriebe.