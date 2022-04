Die Rheinhäuser Fähre startet am Freitag in eine besondere Saison: die letzte von Schiffsführer Ernst Hessenauer, der seit 23 Jahren für die Verbindung über den Rhein zwischen Speyer und Oberhausen-Rheinhausen verantwortlich zeichnet. Er suche momentan einen Nachfolger für sein Schiff, so die Stadtwerke und deren Verkehrsbetriebe auf Anfrage. „Die Verkehrsbetriebe Speyer, in deren Auftrag er unterwegs ist, möchten dieses beliebte Freizeitangebot gern aufrecht erhalten“, betont eine Sprecherin.

In dieser Saison laufe zunächst alles wie gehabt. Ab Freitag, 8. April, könnten Passagiere freitags von 11 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen von 10 bis 20 Uhr zusteigen. In den letzten Betriebswochen ab Oktober ist abends um 19 Uhr Schluss. Die Fähre für Wanderer, Rad- und Rollstuhlfahrer verkehrt laut Stadtwerken bei Bedarf, mindestens aber im 30-Minuten-Takt. Die Überfahrt dauert fünf bis zehn Minuten. Angelegt wird in Speyer am „Berghäuser Altrhein“ (Alte Rheinhäuser Fähre).