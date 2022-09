Die Rheinhäuser Fähre, die Speyer-Süd und Oberhausen-Rheinhausen verbindet, pausiert an diesem Wochenende. Das teilen die Stadtwerke Speyer mit, in deren Auftrag sie unterwegs ist. „Grund ist ein technischer Defekt. Das Ersatzteil ist bestellt“, informieren die SWS. Eigentlich können Passagiere freitags von 11 bis 20 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 20 Uhr mit der Personenfähre „Neptun“ übersetzen.