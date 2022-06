Die Rheinhäuser Fähre, die Speyer-Süd und Oberhausen-Rheinhausen verbindet, pausiert an diesem Wochenende. Das teilen die Stadtwerke Speyer mit, in deren Auftrag sie unterwegs ist. Der Ausfall soll aber eine Ausnahme bleiben.

Die Fähre werde zwischen 1. und 3. Juli nicht übersetzen, so die SWS. „Schiffsführer Ernst Hessenauer gab persönliche Gründe dafür an und konnte keine Vertretung bereitstellen.“ Eigentlich können Passagiere freitags von 11 bis 20 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 20 Uhr mit der Personenfähre „Neptun“ übersetzen. Das wird vor allem für Freizeitaktivitäten gerne genutzt.

Der Ausfall werde eine Ausnahme bleiben, versichert Hessenauer. Er hat aber schon länger angekündigt, dass die 23. Saison aus Altersgründen seine letzte sein soll. Die Verkehrsbetriebe der SWS wollen das Angebot beibehalten. Das Schiff gehört dem Oberhausen-Rheinhausener Hessenauer. Dieser sagt auf Anfrage, er habe nun einen Nachfolger. Benennen könnte er diesen noch nicht, da Gespräche mit den SWS ausstünden. „Aber nächstes Jahr ist ein neuer Fährmann da und übernimmt das Schiff. Er kommt wie ich aus dem Badischen und ist ein Vollprofi“, erklärt Hessenauer. Er selbst sei am ersten November-Wochenende letztmals der Kapitän.