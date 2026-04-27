Der Carnevalverein Rheinfunken hat sein Präsidium um Präsident Peter Pfadt einstimmig wiedergewählt.

Das sei ein Vertrauensbeweis und Ausdruck der Kontinuität im Vorstand, teilt der Verein mit. Bei der Jahreshauptversammlung habe Pfadt eine „durchweg positive Bilanz der vergangenen Kampagne“ gezogen. „Unter dem Prinzenpaar Prinz Finn I. und Prinzessin Laura I. waren zahlreiche Besuche bei befreundeten Vereinen sowie zwei eigene, restlos ausverkaufte Prunksitzungen die Highlights der Session.“ Besonders erfreulich sei, dass fünf neue Mitglieder das kreative Fundament des Vereins stärken. Insgesamt zählen die Rheinfunken 75 Mitglieder. Die Vorbereitungen für das kommende Prinzenpaar liefen bereits.