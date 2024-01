Der Fasnachtsbrauch geht in Speyer bis ins Mittelalter zurück. Berg- und Talfahrten hat es bei den Karnevalvereinen stets gegeben. Stabil gehört der Carnevalverein Rheinfunken (CVR) seit 22 Jahren zur Fasnacht in der Domstadt – ein Jubiläum, auf das in einer langen Pause hingearbeitet wurde.

5. April 2002: 25 Personen finden sich im Naturfreundehaus Speyer ein. Der CVR wird gegründet. 19. Januar 2024: 170 Personen sind an gleicher Stelle zusammengekommen. Sie feiern die erste Sitzung nach zwei Jahren Corona-Pause. Irgendwie ein Nachhausekommen. Bis 2020 hatten die Sitzungen noch im Ägidienhaus stattgefunden.

Orden hat es jedes Jahr gegeben, auch in der Pandemie. Die aktuelle Botschaft: „Die CVR-Narrenschar mit gutem Kurs ist wieder da!“ Eine Woche vor der Prunksitzung wurde im Historischen Ratssaal Jubiläum mit geladenen Gästen gefeiert. „In 22 Jahren haben unsere Aktiven immer beste Leistungen und Auftritte gezeigt, was mich sehr stolz macht“, lobt Präsident Helmut Kauf, ein Mann der ersten Stunde.