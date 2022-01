In dieser Woche sind wieder Bäume am Rheinhauptdeich zwischen der Zufahrt zur Rheinhäuser Fähre und der Wiese „Lußheimer Fahrt“ südlich der Schiffswerft Braun gekappt worden. Die Aktion stand im Zeichen des Hochwasserschutzes.

Wie die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt am Mittwoch mitgeteilt hat, ging es um 21 Bäume, die bei der großen Fällaktion Mitte Dezember mit 160 betroffenen Bäumen verschont worden waren. An ihnen seien „über den Deich ragende Äste zurückgeschnitten“ worden. Den Auftrag zur Kappung von Ästen und Kronen hat die SGD gegeben, um im Hochwasserfall beim möglichen Umstürzen von nahe am Deich stehenden Bäumen dessen Standsicherheit dennoch zu gewährleisten. Die Fällungen im Dezember hatte die Stadt als Eigentümerin der Bäume veranlasst.

Die nun laut SGD von einer „anerkannten Fachfirma für Baumpflegearbeiten durchgeführte Maßnahme“ werde von der unteren Naturschutzbehörde der Stadt und einer Gutachterin zum Artenschutz begleitet. Noch im Januar werde die Deichmeisterei der SGD Fledermausquartiere und Vogelnistkästen anbringen. Im Lauf des Jahres sollen Ersatzbäume im Auwald gepflanzt werden.