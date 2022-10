„Sehr irritiert“ zeigt sich der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) über die Forderung der Speyerer FDP nach einer weiteren Rheinbrücke. Schließlich habe seine Fraktion schon Anfang 2020 diese Forderung gestellt, was damals auch von der FDP im Land abgelehnt wurde. Wagner erinnert daran, dass die CDU-Fraktion in der Landtags-Sitzung am 30. Januar 2020 in einem Antrag darauf hingewiesen habe, dass die Region zwischen Worms und Speyer eine zusätzliche Rheinbrücke benötige. Dieser Antrag sei aber mit der Mehrheit der Ampelkoalition, also auch von der FDP, abgelehnt worden.

Ziel des Antrags sei unter anderem gewesen, die Landesregierung aufzufordern, einen Dialogprozess anzustoßen, an dessen Ende ein Gesamtkonzept für den Verkehr der Metropolregion, vor allem im Rhein-Pfalz-Kreis sowie in den Städten Worms, Ludwigshafen und Speyer, stehen sollte. Dabei sollte auch geprüft werden, wo eine weitere Rheinbrücke realisiert werden könnte. „Es ist deshalb nicht sehr hilfreich, wenn die FDP vor Ort Forderungen nach einer Brücke stellt, zielführender wäre es, die FDP auf Landes- und Bundesebene von der Notwendigkeit einer leistungsfähigen Infrastruktur zu überzeugen“, sagt Wagner.