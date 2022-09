Der Baustart der neuen Radwegerampe hinter der Salierbrücke von Speyer in Fahrtrichtung Hockenheim ist auf das Jahr 2023 verschoben worden. Das hat das Regierungspräsidium Karlsruhe am Freitag mitgeteilt. Der ursprüngliche Baubeginn war für diesen Herbst geplant. Grund dafür seien Mauereidechsen: „Beim Absammeln der Zauneidechsen im Bereich der Rampe wurden neu zugewanderte Mauereidechsen, unter anderem auch Jungtiere, gesichtet“, heißt es in der Mitteilung. Weil diese Tiere im Maßnahmenkonzept bisher nicht berücksichtigt worden seien, aufgrund der Tatsache, dass sie dort bisher nicht gefunden wurden, habe auch keine Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) stattgefunden. Dies solle nun nachgeholt werden.

Im November 2021 war nach fast dreijähriger Bauzeit die Salierbrücke für den öffentlichen Verkehr wieder freigegeben worden. Vor der Sanierung führte der kürzeste Radler-Weg in Richtung Hockenheim nach der Brücke zunächst direkt an der B39 entlang. Doch der Abschnitt ist im Zuge des Straßenausbaus weggefallen. Erst nach der nun knapp 100 Meter weiter östlich liegenden Ampelkreuzung können Radler wieder an der Bundesstraße entlangfahren. Zudem müssen Radfahrer derzeit eine Rampe mit zwei engen 180-Grad-Richtungswechseln bewältigen.

Nach Protesten von Radfahrern soll deshalb ein neuer Streckenabschnitt an der südlichen Brückenrampe gebaut werden. Weil jetzt aber unter anderem die Winterruhe der Eidechsen abgewartet werde, könne mit den Baumaßnahmen frühestens im Mai 2023 begonnen werden. Bauvorbereitendene Maßnahmen, wie das Absammeln der Eidechsen, starten im April.