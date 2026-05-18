Zum ersten Mal haben die Mädchen aus dem Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer am Montag in Mainz den Rhein-Main-Donau-Cup gewonnen.

Beim höchstrangigen Wettbewerb der älteren Schülerinnen setzte sich die Riege aus Speyer mit Marla Dörr, Johanna Saar, Alia Krause, Valentina Amaral Berner und Lilly Fandert vor dem Gymnasium Gaimersheim aus Bayern sowie dem Droste-Hülshoff-Gymnasium Rottweil durch: „Trotz der ganzen Ausfälle war das Team richtig gut drauf, sensationell“, sagte der betreuende Lehrer Sven Laforce.

Kapitänin Dörr

„Marla Dörr war eine hervorragende Teamkapitänin und hatte die Mannschaft im Griff“, so Laforce dem die erkrankte Trainerin Kristin Wolff fehlte. Das Siegerteam schloss sich an, Dörr: „Der Wettkampf lief für mich sehr gut. Man war gut. Fehler wurden untereinander ausgeglichen.“ Barren sei ein bisschen doof gelaufen, fügte Krause hinzu, die in die falsche Richtung turnte. Fandert, die kurzfristig einsprang, drückte ihr Programm am Barren noch drastischer aus, „hat aber Spaß gemacht“. Saar: „Was soll ich sagen? Wettkampf lief insgesamt gelungen.“ Amaral Bernal berichtete von einem durchwachsenen Wettkampf: „Jetzt freue ich mich aufs Essen.“

Zum Auftakt wechselten sich am Balken Topleistungen mit Abgängen vom Gerät ab. Im Sprung folgten fast perfekte Übungen. Boden und Stufenbarren brachten die Speyererinnen nicht mehr vom Weg ab, ebenso zuvor die Verkehrsprobleme bei der Anreise. Im kommenden Jahr steigt das Finale in Kehlheim.