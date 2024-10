Beim traditionellen Abrudern der Rudergesellschaft Speyer im Reffenthal stand neben der letzten Ausfahrt des Jahres auch die Taufe von vier neuen Booten auf dem Programm.

Zunächst durfte der Erste Vorsitzende Ingo Janz bei besten Wetter eine ganze Flottille vom Kirchboot über Achter, Vierer, Zweier und Einer zur letzten offiziellen Ausfahrt der Rudersaison 2024 auf die Strecke schicken. Danach stand ein wahrer Taufreigen von neuen Booten auf dem Programm.

Charlotte Semmler, jüngst Siegerin bei der Orta Lake Challenge im Juniorinnen-Einer, durfte einen neuen Renneiner auf den zu ihr passenden Namen „Next Generation“ taufen. Im Duo stellten Corinna Bachmann und Birgit Dillmann den neuen Kombi-Rennzweier „Prosper“ in Dienst. Auf den Namen „Steiger“ taufte der WM-Medaillen-Gewinner Maximilian Brill den neuen Empacher-Einer. Beim vierten Boot, einem Renndoppelzweier für den Trainingsbetrieb, gab es viel zu Schmunzeln. Taufpatin Dorle Schuff berichtete über Dampfnudelrezepte, die es selbstverständlich auch als Verpflegung beim Abrudern gab, um am Ende dem Zweier den Namen „Dampfnudel“ zu geben.

Altes Boot „scheibchenweise“ versteigert

Dagegen wurde der 2014 als älteres Gebrauchtboot zur RGS gekommene Achter „Weck, Worscht & Woi“ außer Dienst gestellt, um Platz in den Boothallen zu schaffen. Dazu wurde der Achter in Stücken versteigert. „Bug und Heck sind sicher die Schmuckstücke, aus denen man mit Hilfe eines versierten Schreiners tolle Bücherregale bauen kann“, pries Vorsitzender Janz die Teile an. So kam der Achter Stück für Stück unters Rudervolk. Bei „Weck, Worscht & Woi“ und „Dampfnudle“ klang das Abrudern aus.