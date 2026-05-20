An der Frankfurter Langstreckenregatta auf dem Main über 6000 Meter nahmen 45 Vereine teil, darunter die RG Speyer.

Drei gesteuerte Gig-Vierer und der Renngemeinschaftsachter mit dem Limburger CfW erzielten zwei Siege gegen die Uhr und den insgesamt achten Platz in der Vereinswertung, punktgleich mit dem Karlsruher RK Alemania. Im Masters-Doppelvierer E (Mindestdurchschnittsalter 55 Jahre) starteten gleich zwei Speyerer Boote. In 30:33 Minuten steuerte Birgit Dillmann die Crew Michael Fiala, Thomas Diekgerdes, Mario Hölzig und Roland Gosebruch auf den siebten Rang.

Deutlich schneller, nach 26:46 Minuten, kam der Doppelvierer mit Oskar Zelder, Gerd Jakobs, Markus Prüfe, Philipp Krubasik und Steffi Haase-Goos an den Steuerseilen als viertes Boot ins Ziel. Es siegte die Renngemeinschaft Frankfurter RG Oberrad/Limburger CfW. Im Masters-Doppelvierer I (Mindestdurchschnittsalter 75 Jahre) galt es im Kampf gegen die Uhr, die vorgegebene Zeit zu unterbieten. Das gelang Ludwig Mülberger, Norbert Speth, Norbert Herbel, Gerhard Kayser und Steuerfrau Steffi Haase-Goos mit Bravour in 30:32 Minuten.

Gelberts Premiere

Auch im Doppelachter F (Mindestdurchschnittsalter 60 Jahre) trat die Renngemeinschaft RG Speyer/Limburger CfW mit Norbert Herbel, Gerhard Kayser und Ralph Gelbert an Bord gegen die Uhr an. Sie benötigten 27:53 Minuten mit dem Doppelsieg für Gerhard Kayser und Norbert Herbel sowie dem ersten Regattaerfolg für Ralph Gelbert: „Eine gut organisierte Regatta, die es lohnt, in 2027 erneut zu besuchen“, so die Speyerer Teilnehmer.

Canan Dockendorf (RG Speyer), Frederike Nitschke (Clever RC), Ulrike Derichs (Mannheimer RC), Claudia Ciescholka (Karlsruher RK Alemannia) und Fiona Weber (Mannheimer RC) ruderten derweil über die 100-Kilometer-Distanz bei der Europäischen Rhein-Regatta in Bonn als einziges Frauenboot unter 19 Startern auf den sechsten Gesamtrang, gewannen dementsprechend die Frauenklasse nach 5:49:33 Stunden und harter Arbeit, nicht nur aufgrund des Niedrigwassers im Rhein.