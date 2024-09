Bei der Südwestmeisterschaft in Trier hamsterte die RG Speyer sieben Titel. Komplettiert wurde das Medaillenset mit zehn Silber- und fünf Bronzemedaillen sowie weiteren acht Endlaufteilnahmen, das alles bei einige Regattaneulingen.

Traditionell ging es am ersten Regattatag über 1000, am zweiten über 500 Meter. Zum stärksten Medaillenhamster avancierte der frischgebackene Weltmeisterschaftszweite Maximilian Brill mit vier Siegen, gefolgt von Joshua Rieber (zwei). Dabei startete Brill nicht nur in seiner angestammten Altersklasse der Junioren A (17/18 Jahre), sondern setzte mit Klubkamerad Leon Gronbach im Männer-Zweier-ohne A das Ausrufezeichen für die Zukunft.

Klarer Sieg

Mit mehr als einer Länge Vorsprung distanzierten sie den Mainzer RV (Vitali Tsurkan/Raoul Overrath). Das drittplatzierte Boot lag eine weitere zurück. Im Junioren-Zweier-ohne A taten sich Brill/Rieber zusammen. Sie kamen in 3:42,43 Minuten mit mehr als zwei Längen vor Treviris Trier ins Ziel. Dahinter lagen die Vereinskameraden Erik Görtz/Johann Dennhardt auf dem Bronzerang.

Ganz knapp ging es im Junioren-Vierer-ohne A zu. Die Renngemeinschaft Speyer/Trier/Mainz mit Brill holte Gold mit vier Zehntelsekunden Vorsprung auf Speyer/Trier/Binger RG mit Rieber. Sichere Beute für Brill wurde auch der Achter in 1:28,82 min in der RG Speyer/Saarbrücker RG/RG Trier/Wormser RG/RV Treviris/Bingen. Ein Länge zurück sicherten sich in Renngemeinschaft Dennhardt, Rieber und Martin Blazevic Silber. Für Tom Lasse Pietsch, Noah Werle und Elia Cadel gab es in ihrer Crew Bronze.

Hartes Ringen

Seinen zweiten Titel sicherte sich Joshua Rieber im Junioren-Vierer-ohne B (15/16 Jahre) der RG Speyer/Bingen/Treviris in 1:36,10 in einem harten Ringen mit Mainz, das 19 Hundertstel geschlagen ins Ziel kam. Einen weiteren Titel gab es im Frauen-Achter A für Anna Müsel in 1:43,12. Elias Fabian steuerte das auf Platz zwei eingekommenen Boot zu Silber. Bei den Mädchen zeigte sich Runa Seibert im Einer 13 Jahre in Bestform und gewann ganz souverän in 4:54,81 vor Sunna Elle (Treviris).

Eingebettet fand auch wieder die Herbstregatta statt. Hier duplizierte Seibert ihren Erfolg und gewann ungefährdet vor Clara Luisa Schmidt, Koblenzer RC. Auf Rang zwei ruderte Nike Görtz im Mädchen Einer 14 Jahre hinter dem Creuznacher RV.