Zum Saisonauftakt waren die Rennsportler der RG Speyer zum Langstreckentest in Breisach.

Im Junioren-Zweier-ohne B machten es Joshua Rieber und Max Brückelmeier in der Renngemeinschaft RG Speyer/Binger RG am spannendsten, um so toller das Ergebnis. In 20:43,13 Minuten landete das Duo fünf Zehntelsekunden vor dem Mainzer RV auf dem ersten Platz. Maximilian Brill wich mangels Partner für den Zweier ohne auf den Junioren-A-Einer aus und positionierte sich direkt super.

Brill testet

In 20:52,16 Minuten gab es Sieg Nummer zwei für die RGS. Rang zwei im 20-Boote-Feld ging an Karlsruher RV. Wie in der Vorsaison testet Brill nun verschiedene Besetzungen im Vierer ohne des Südteams. Tom Lasse Pietsch arbeitet sich weiter nach vorne. In 22:44,47 min landete er im Mittelfeld des Leichtgewichts-Einer A auf Position 14.

Johann Dennhardt stieg aufgrund des Ausfalls seines Zweier-ohne-Partners Erik Görtz ebenfalls in den Einer um und ruderte in 23:42,54 an die 18. Stelle. Felix Lorch, erstmals bei den B-Junioren unterwegs, zeigte eine gute Leistung und landete im 57-Boote-Feld in 23:36,82 auf Platz 29. Trotz vorangegangenem Infekt lieferte Noah Werle in 23:02,59 im Leichtgewichts-Einer-B eine prima Vorstellung ab und kam auf Platz zehn bei 27 Startern.

Hohoff wechselt

35 Boote traten im Juniorinnen-B-Einer an, darunter Charlotte Semmler für die RGS. Es siegte der Hanauer RC, dahinter die Saarbrücker RG vor Semmler. Neun Zehntelsekunden trennten sie von der Zweiten, neun Sekunden vom Sieg. Anna Müsel landete im Einer der Juniorinnen A mit weniger als einer Minute Rückstand auf die Siegerin vom Weilburger RV in 24:29,08 auf Rang sieben.

Eva Hohoff von den Leichtgewichts-Frauen in die Offene Klasse gewechselt, meisterte ihr Debüt in 23:27,53 auf dem Silberrang. „Wir sind zufrieden mit dem Saisonauftakt und freuen uns auf die ersten Regatten“, kommentierte Trainerin Julia Hoffmann.