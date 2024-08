Am Zug zu bleiben hat sich gelohnt für Maximilian Brill. Bei der Weltmeisterschaft in Kanada wurde der Einsatz des Sportlers der RG Speyer im Zweier ohne Steuermann versilbert. Dabei war eigentlich was anderes geplant.

„Es war die Empfehlung des Bundestrainers, im Zweier zu starten“, erzählt Brill anlässlich des Empfangs für ihn und seinen ebenfalls erfolgreichen Ruder-Kameraden Tim Streib. Dieser