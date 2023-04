Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 17. März eröffnet auf dem alten Bauhaus-Gelände in Speyer ein neuer Rewe-Markt. Der Filialleiter verrät, was vor der Eröffnung alles geschieht, welche Waren zuerst eingeräumt werden und mit welchen Tricks an der Käse- und Fleischtheke gearbeitet wird.

Das Erste, das in der gerade in Speyer-Nord lange ersehnten neuen Rewe-Filiale in der Schifferstadter Straße in die langen Regale geräumt wird, ist das sogenannte Trockensortiment.