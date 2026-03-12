Der Rewe-Markt der Familie Appel in der Maximilianstraße wird künftig von Aileen Horn als Marktmanagerin geführt. Die 22-Jährige ist die Tochter von Anja Appel, die den Markt mit ihrem Mann Holger vor zirka fünfeinhalb Jahren übernommen hatte. Horn habe bereits in den vergangenen beiden Jahren im Geschäft mitgearbeitet und sei nun soweit, den Markt mit einer Verkaufsfläche von rund 500 Quadratmetern alleine zu führen, berichtet Holger Appel. Der 57-Jährige hat derweil mit seiner Frau den Rewe-Markt in Lingenfeld übernommen, der bislang vom Rewe-Konzern selbst geleitet wurde. Der Speyerer Markt habe 21 Mitarbeiter und werde täglich im Schnitt von zirka 2500 Kunden frequentiert, sagt Appel.