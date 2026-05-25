Die Revue „Zeitensprünge“ hat im Speyerer Zimmertheater furiose Premiere gefeiert.

Maria Breuer hat die 20x20 Revue inszeníert und geschrieben, Veronique Weber und Markus Maier sind schauspielerisch und musikalisch über sich hinausgewachsen.

Ohne Webers großartige Darstellung schmälern zu wollen, ist Maiers Leistung am Premierenabend besonders zu würdigen. Von akuter Krankheit gezeichnet hat der Schauspieler seine Rolle im Zwei-Personen-Stück grandios bewältigt,

Ein ganzes Jahrhundert beschreiben Weber und Maier in zwei Stunden an zwei Schauplätzen. Berlin und Speyer kommen sich nahe, dennoch trennen die Städte sowohl in den 1920-er Jahren wie heute Welten.

Szene mit Véronique Weber und Markus Maier. Foto: Klaus Landry

„Wartet Ihr auch auf den Bus?“: Maier bindet das Publikum im Theater-Keller sofort ein. Seine Sehnsucht nach Berlin wird an der Speyerer Haltestelle überdeutlich. Alle wollen in die Hauptstadt – damals wie heute. Alle außer Weber. Dafür liebt sie ihre Heimat und die Bar zum Krokodil zu sehr. Dennoch will Maier sie mitnehmen an den Ort seiner Träume.

Beide Darsteller wechseln ständig zwischen den 100 Jahren, die zwischen Erinnerung und Wirklichkeit liegen. Literatur und Kunst hingegen überleben. Und natürlich die Musik. Turbulente choreografisch originelle Tanz- und Gesangseinlagen belegen das eindrucksvoll.

Szene mit Véronique Weber und Markus Maier. Foto: Klaus Landry

Mode und Bühne feiern die Roaring Twenties und auch die 20-er des 21. Jahrhunderts. Das kleine Schwarze, die Zigarettenspitze und Maiers Hoody sind dabei, F. Scott Fitzgerald, Autor des Großen Gatsby., seine Ehefrau Zelda, deren Abhängigkeit vom Gatten überdeutlich wird, „Auch daran hat sich in 100 Jahren nicht viel geändert“, resigniert Maier, wobei er sich in diesem Fall irrt. Anders sieht es aus mit der Vollendung der Emanzipation, auch das zeigt „Zeitensprünge“ deutlich. Dass Männer damals wie heute lieber Bücher lesen, die von Männern geschrieben sind, ist eine traurige Wahrheit, die Zeitensprünge aufdeckt.

Wie für das Zimmertheater selbstverständlich bleibt es nicht bei der wahrhaft furiosen Revue. Die Autorin hat sorgsam recherchiert und ist dabei im Vergleich auf ziemlich Erschreckendes gestoßen, aber auch auf Errungenschaften wie die Abschaffung des Paragrafen 175, der Homosexualität viel zu lange unter Strafe gestellt hat.

Großes Kino

Verpackt in Schlager wie Marlene Dietrichs „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ oder „Nehm’n Se nen Alten“ von Otto Reutter nimmt die Revue Fahrt auf. Weber fasziniert in der Rolle der Verlassenen, die seit 100 Jahren auf ihren Karl wartet. Gemälde von Otto Dix tauchen auf, politische Anspielungen auf heute Regierende, Andeutungen auf das was kommt, Gedichte von Mascha Kaleko, Brechts „Dreigroschenoper“, Kästner und Ringelnatz. Zeitensprünge lässt nichts aus zwischen Berlin und Speyer.

Mit der Eigenproduktion ist den Zimmertheater-Machern ganz großes Kino gelungen. Das sollte sich wirklich niemand entgehen lassen.

Info

Weitere Aufführungen am Freitag, 26. und Samstag 27. Juni jeweils 20Uhr imTheater-Keller, Kulturhof Flachsgasse, Speyer. Karten gibt es unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232 25675.