Die Kosten für die geplante neue Rettungswache auf dem Gelände an der Ecke Paul-Egell-/Rulandstraße in Speyer hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats nach oben korrigiert: von ursprünglich geschätzten 2,8 auf 3,3 Millionen Euro.

Hintergrund für die Mitteilung war eine Anfrage der CDU-Fraktion zum Stand des Vorhabens. Laut Seiler laufe aktuell die „baufachliche Prüfung der zuwendungsfähigen Kosten“. Sobald diese abgeschlossen sei, erfolge die Bewilligung für das Bauprojekt. Wie berichtet, sollen in dem Neubau die sieben Fahrzeuge des Rettungsdienstes untergebracht werden. Der bisherige Standort an der Karl-Leiling-Allee ist zu klein geworden. Von den 3,3 Millionen Euro hat der Träger der Rettungswache, in diesem Fall die DRK Rettungsdienst Vorderpfalz GmbH, einen Förderanspruch von 75 Prozent der Kosten, der im Landesrettungsdienstgesetzes festgehalten ist. Die Standortskommune Speyer muss 8,2 Prozent der Kosten tragen.