Stefan Löscher bleibt Vorsitzender der Speyerer Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Er sieht Fortschritte bei der Sicherheit im Binsfeld. Sorgen bereitet die Teilnehmer- und Ausbilderanzahl bei Schwimmkursen.

Einstimmung wählten die 27 zur Jahreshauptversammlung in die Ausbildungs- und Rettungsstation gekommenen Mitglieder Löscher für weitere drei Jahre an die Spitze der 407 Mitglieder zählenden Gemeinschaft, unter ihnen 155 Kinder und Jugendliche. Die Corona-bedingte Schließung der Hallenbäder in Speyer und Römerberg habe das gefragte System der Schwimmkurse lange zum Erliegen gebracht. „Die Anzahl der Nichtschwimmer und die der unsicheren Schwimmer steigt“, stellte er fest. Leider hätten sich inzwischen auch vermehrt Ausbilder zurückgezogen.

Im Bereich des Katastrophen- und des Bevölkerungsschutzes sieht Löscher die DLRG Speyer gut aufgestellt. Im vergangenen Jahr schlugen 2850 Wachstunden zu Buch. Hier fehlten allerdings, vor allem an Samstagen, weitere Helfer. Mit der Stadt Speyer sei erreicht worden, dass eine DLRG-Gruppe im Binsfeld als „First Responder“ eingesetzt wird. Sie kann bei medizinischen Notfällen direkt durch die Leitstelle alarmiert werden. Die Feuerwehr habe für sie von Mai bis September ein Einsatzfahrzeug gestellt.

Viele Ausbildungswillige

Bis Jahresende werde die Ausbildung von 29 Rettungsschwimmern abgeschlossen. An Vereinsmitglieder seien 77 Schwimmpässe und 39 Seepferdchen verliehen worden, zudem 279 Rettungsschwimmpässe. Weitere 29 Bewerber erhielten demnach Lehrscheine, und 35 dürfen sich nun „Ausbilder Schwimmen“ nennen.

Neuwahlen

Vorsitzender: Stefan Löscher; Stellvertreter: Thomas Thiry; Geschäftsführer: Michael Tiesler; Wirtschaft/Finanzen: Frank Stöcker; Leiterin Ausbildung: Tina Koch; Technischer Leiter Einsatz: Frank Dienelt.

Ehrungen

65 Jahre Mitglied: Michael Vogel, Robert Wolf; 60 Jahre: Margarete Boiselle; 50 Jahre: Günter Wedekind; 40 Jahre: Stephan Abel, Diana Bergdolt, Gerald J. Wick, Michael Doppler, Andreas Riedrich. Weitere 23 Mitglieder wurden für 25 beziehungsweise zehn Jahre geehrt.