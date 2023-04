Ein Rettungshubschrauber ist am Montag gegen 15 Uhr am Domplatz gelandet. Der Verkehrsweg musste dafür von der mit zwei Streifenwagen-Besatzungen ausgerückten Polizei kurzzeitig gesperrt werden. Das Manöver in dem stark frequentierten Bereich zwischen Weltkulturerbe und Historischem Museum der Pfalz glückte. Anlass war laut Polizei ein medizinischer Notfall. Ein Notarzt musste eine Passantin versorgen und ihren Abtransport veranlassen. Sie hatte wegen krampfartiger Symptome dringend Hilfe benötigt.