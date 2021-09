Auch wenn das Altstadtfest auch in diesem Jahr abgesagt wurde, darf der Rockmusikerverein seinen beliebten Retscherrock im Open-Air-Bereich der Halle 101, Am Neuen Rheinhafen 6, veranstalten. Er ist vom 10. bis 12. September.

Gemütliches Beisammensein an Bierzeltgarnituren, leckere Getränke von lokalen Anbietern und natürlich gute Musik sollen ein kleines Stück Normalität in dieser immer noch nicht einfachen Zeit bieten.

Am Freitag ab 19 Uhr gibt es zuerst das Kalle Chorus Projekt, Pfälzer Kino als One Man Rockband, Pfälzer Dialekt trifft Hard’n’Heavy. Danach bietet die Band Vellocet Rock’n’Roll mit einer kleinen Prise Grunge, ehe MIG Deutschrock mit Rocksongs von Lindenberg und Nena bis Juli und Tote Hosen präsentiert.

Wieder Frühschoppen

Am Samstag ab 19 Uhr gibt es zuerst mit der Gruppe Crackbrained Alternative Rock vom Feinsten. Es folgt Yodas Rising: Elektro Post Rock mit einer aufregenden Live-Show. Montez, die Volbeat Coverband, beschließt den Abend. Einlass ist jeweils 18.30 Uhr, Musikende um 0 Uhr.

Sonntag gibt es zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen Frühshoppen in der Halle. Um 11 Uhr heißt es Three Cheese, Bee Gees goes Akustik. Einlass ist um 10 Uhr.

Karten

Tickets sind ausschließlich bei Reservix (Website oder Vorverkaufsstellen) verfügbar. Selbstverständlich werden die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen des Landes eingehalten. In allen Bereichen außerhalb des jeweils zugewiesenen Tisches ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Mehr Infos unter www.rockmusikerverein.de