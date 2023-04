Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lautsein ohne Auflage: Das konnten die Bands, die am Altstadtfest-Wochenende an der Speyerer Halle 101 aufgetreten sind. Die Bühne stand draußen, die Fans des traditionellen Retscherrock mussten an