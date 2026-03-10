Nach der Premiere im vergangenen Jahr kehrt die Videospielmesse „RetroGamescon“ 2026 in die Stadthalle Speyer zurück.

Die durch die ganze Republik tourende Messe hatte 2025 erstmals in Speyer Station gemacht. „Es hat uns sehr gut gefallen“, sagt Veranstalter Bernd Kühn auf Anfrage zur ersten Auflage in der Domstadt. Rund 1200 Besucher seien gekommen. Inzwischen steht fest: Auch in diesem Jahr kommt die Veranstaltung in die Stadthalle. Angekündigt ist Samstag, 4. Juli, 11 bis 16 Uhr. Tickets werden an der Tageskasse verkauft und kosten für Erwachsene 8 Euro und für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren 4 Euro. Die „RetroGamescon“ steht ganz im Zeichen von Videospielen, Heimcomputern und Konsolen der 1980er-, 90er-, 2000er- und 2010er-Jahre. „Besucher können sich auf Szenegrößen, ein umfangreiches Rahmenprogramm, auf Arcade-Automaten, Ausstellungen, eine Gamingzone mit alten Konsolen und Spiele-Klassikern, sonstige Specials und vieles mehr freuen“, heißt es in der Ankündigung. Zur Messe gehöre zudem Kultspielzeug wie Actionfiguren. Auch Cosplayer, die Videospiel-Charaktere verkörpern, seien „eine absolute Bereicherung unserer Con“. Laut Kühn würden die Aussteller im Vergleich zum Vorjahr etwas variieren, Details entschieden sich jedoch erst einige Zeit vor der Veranstaltung. Vor Ort werde immer eine karitative Einrichtung unterstützt.