Die Geschäftsstelle der Partei Bündnis90/Die Grünen in der Armbruststraße ist erneut Ziel von Vandalismus geworden. Das hat der Kreisverband in einer Mitteilung am Donnerstag öffentlich gemacht. Der Angriff habe sich demnach bereits gegen Ende der vergangenen Woche zugetragen. Abermals hat es das Schaufenster des Büros getroffen, das nach früheren Angriffen noch nicht ausgetauscht, sondern nur repariert worden war. Wieder sind dort, wie auf einem von den Grünen veröffentlichten Foto zu sehen, zwei Einschlagspunkte zu erkennen. Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilt Jana Dreyer, Vorstandssprecherin des Grünen-Kreisverbands, mit, dass das Fenster nun endgültig ausgetauscht werden muss. „Darüber hinaus kam es zu Verschmutzungen durch Eierwürfe und abgeladenen Restmüll vor der Eingangstür sowie zu Graffiti“, heißt es in der Mitteilung der Grünen. Die Partei habe die Vorfälle zur Anzeige gebracht. Dreyer hat die Taten als „Angriffe auf die Grundfeste der Demokratie“ verurteilt, bietet dem unbekannten Täter aber an, mit der Partei in den Dialog zu treten. Die Partei hat entsprechende Hinweise in das Fenster gehängt. Laut Dreyer ist es bereits die vierte Attacke dieser Art seit dem Sommer.