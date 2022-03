Das Speyerer Restaurant „Piccolo Emporio“ schließt am Samstag, 2. April, endgültig seine Türen – zumindest fast. Von Montag, 5. April, an, jeweils 10.30 bis 17 Uhr, bis voraussichtlich Mitte April soll es in den Räumen in der Korngasse 21 noch einen Schlussverkauf geben, bei dem Feinkost, Weine und Spirituosen angeboten werden.

„Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Kunden bedanken“, sagte Orieta Turatello, Inhaberin des Restaurants, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Schon im vergangenen September hatte sie angekündigt, das Geschäft aufgeben zu wollen. Grund dafür sei der anhaltende Personalmangel. Mehr als 20 Jahre lang hat Turatello mit ihrem Mann in der Gastronomie gearbeitet und drei Restaurants geführt.