Das syrische Restaurant Mosaik, das seit 1. Juli geschlossen war, startet am Freitag, 7. Oktober, wieder in den Betrieb. Das hat der Inhaber Waddah Barakat auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Das erstmals 2017 in der Korngasse 10 eröffnete Restaurant hat für den Neustart ein paar Anpassungen vorgenommen: So gibt es nach Aussagen von Barakat künftig von 12 bis 15 Uhr ein Mittagsangebot. Abends ist der Gastro-Betrieb von 17 bis 22 Uhr an Werktagen beziehungsweise am Wochenende bis 23 Uhr geöffnet. Laut Barakat hatte die Schließung verschiedene Gründe: „Wir haben wie andere Restaurants auch Probleme bei der Personalsuche gehabt“, sagt er. Aber auch krankheitsbedingt habe der Betrieb ruhen müssen.

Die Zeit sei dafür genutzt worden, für Sanierungsarbeiten in der Küche und bei den Fußböden durchzuführen und neue Küchengeräte zu beschaffen. Neben neuem Personal erwarten Besucher künftig auch acht komplett neue Gerichte auf der Karte. Barakat war vor etwa zehn Jahren aus Syrien geflohen und hatte bereits in Aleppo ein Restaurant betrieben.