Aufsehenerregender Polizeieinsatz am Montagabend im Außenbereich eines Restaurants in der Rheinallee: Ein 25-jähriger Mann war ausgerastet, warf Gegenstände nach einer Frau und richtete beträchtlichen Sachschaden an, so die Beamten.

Die Polizei war nach eigener Mitteilung kurz nach 22 Uhr gerufen worden, weil der 25-jährige Gast mit seiner 27-jährigen Bekannten in Streit geraten war. „Der Mann warf zuerst mit einem Glas und anschließend mit diversen weiteren Gegenständen des Restaurants nach der Frau.“ Die Frau sei nicht getroffen und nicht verletzt worden, allerdings sei „Wurfmaterial“ beschädigt worden. Sachschaden: circa 1200 Euro.

Auch als die Polizei anrückte, habe sich der Mann sehr aggressiv und unkooperativ verhalten. Er sei deshalb mit Handschellen gefesselt worden, „wogegen er sich zunächst zu Wehr setzte und kurzzeitig aus dem Griff der Beamten losriss“. Als die Einsatzkräfte ihn im Griff hatten, nahmen sie ihn demnach auf ihrer Dienststelle in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest habe 1,54 Promille ergeben. Die Ermittler kündigen Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung an.