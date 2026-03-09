Eine Gastronomie am Flugplatz zu etablieren, bleibt das Ziel von Investoren eines 2021 in der Nähe von Tower und Landebahn errichteten Gebäudes. Dessen Leerstand hält an.

Das Restaurant „Flight“ war 2021 eröffnet worden. Ende 2023 wurde allerdings ein Auflösungsvertrag mit dem Pächter unterzeichnet, wie Investor Walter Garrecht berichtete. Er hatte Probleme mit dem Betreiber als Grund angeführt. Damals hatte er sich zuversichtlich gezeigt, den Standort mit 180 Plätzen, in dem auch eine Flugschule ansässig ist, schon 2024 wiederbeleben zu können. Das hat jedoch bis dato nicht geklappt. Auch 2026 ist Garrecht nach eigener Aussage noch auf der Suche. Er strebe Kontinuität an, so der Vermieter. Die aktuelle Situation beschreibt er so: „Viele Bewerber, jedoch niemand dabei, den wir nehmen können und der uns geeignet erscheint.“ Er sondiere den Markt weiter.